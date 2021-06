Amazon-Chef Jeff Bezos (57) und Tesla-Gründer Elon Musk (49) führen seit Jahren die Weltrangliste der Superreichen an. Die Multimilliardäre wurden mit ihren Geschäftsideen steinreich, wodurch sie sich so ziemlich alles leisten können, wonach ihnen beliebt. Jeff plant jetzt beispielsweise eine Reise ins Weltall, um sich einen lang gehegten Kindheitstraum zu erfüllen. Doch offenbar ging in der Vergangenheit nicht alles mit rechten Dingen zu: Die beiden Geschäftsmänner sollen mehrere Jahre keine Einkommenssteuer gezahlt haben.

Wie die US-Investigativ-Plattform Propublic jetzt offenlegte, sollen Jeff und Elon – sowie diverse weitere Superreiche – in den vergangenen Jahren kaum oder gar keine Einkommenssteuer gezahlt haben. Einige der reichsten US-Bürger zahlten "wenig Einkommenssteuer im Verhältnis zu ihrem massiven Reichtum – und in einigen Fällen gar keine“, lautete es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Diese "Steuervermeidungsstrategien" seien allerdings nicht illegal gewesen.

Weiter hieß es in den Dokumenten, Jeff, der damals bereits Multimilliardär war, habe 2007 keinen einzigen Cent an Einkommenssteuern gezahlt. Im Jahr 2011 sei ihm dies erneut gelungen. Und auch Elon, der derzeit zweitreichste Mensch der Welt, soll 2018 die Steuern einbehalten haben. Wie die Investigativplattform an die vertraulichen Unterlagen gelangte, wird allerdings derzeit noch ermittelt.

Getty Images Jeff Bezos, CEO von Amazon

Getty Images Elon Musk

Getty Images Jeff Bezos, Amazon-Gründer

