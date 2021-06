Da kamen sich Kris Jenner (65) und Kyle Richards aber besonders nah! Die beiden Realitystars, die in den letzten Jahren vor allem in den beliebten Shows Keeping Up With The Kardashians und The Real Housewives Of Beverly Hills zu sehen waren, pflegen eine enge Freundschaft – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Paparazzi erwischten die beiden jetzt beim Knutschen in der Öffentlichkeit!

Nach einem gemütlichen Abendessen in einem Nobelrestaurant in Malibu wurden Kris und Kyle am Sonntag von Paparazzi zusammen abgelichtet. Die beiden schienen einen sehr schönen Abend verbracht zu haben, denn bei ihrem Abschied knutschten sie sich glatt auf den Mund – oder zumindest sehr knapp daneben! Die Freundinnen pflegen wohl ein äußerst inniges Verhältnis zueinander.

Jedenfalls sind die zwei Realitystars bereits seit Jahren gut miteinander befreundet, Kyle hatte sogar schon einen Auftritt in Kris' Show KUWTK. Da Momager Kris in einer Beziehung ist und Kyle sogar verheiratet, steckt hinter dem vermeintlichen Kuss vermutlich aber nur ein freundschaftlicher Schmatzer.

ActionPress Kris Jenner und Kyle Richards, Juni 2021

Getty Images Kris Jenner und Kyle Richards, Realitystars

ActionPress Kris Jenner und Kyle Richards Arm in Arm, Juni 2021

