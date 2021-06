Was können die Fans vom neuen Format der Kardashians erwarten? Im September vergangenen Jahres wurde publik, dass die Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians nach 14 Jahren abgesetzt wird. Doch die Zuschauer mussten deshalb nicht allzu lange traurig sein: Seit Januar ist bekannt, dass die fünf Kardashian-Schwestern und das Familienoberhaupt Kris Jenner (65) bereits ein neues TV-Projekt planen: Angeblich sollen darin auch einige frische Gesichter auftauchen – darunter Kourtneys (42) neuer Freund Travis Barker (45) und seine zwei Kinder!

Wie ein Insider nun gegenüber Entertainment Tonight verriet, soll der 45-Jährige des Öfteren in der Serie zu sehen sein. Kein Wunder, schließlich verbringt der Blink-182-Drummer ziemlich viel Zeit mit seiner Liebsten! "Es wird erwartet, dass Travis einen Auftritt in der Hulu-Show der Kardashians haben wird", meinte der Insider zu wissen. Auch seine Kids Landon Asher (17) und Alabama Luella (15) sollen in dem neuen Reality-TV-Format eine Rolle spielen. "Aber nicht so sehr, wie er selbst zu sehen sein wird", fuhr die Quelle fort.

Der Kardashian-Jenner-Clan kann es offenbar gar nicht mehr erwarten, bis das neue Projekt endlich über die Bildschirme flimmert. "Natürlich wollen sie nicht aus dem Rampenlicht verschwinden", plauderte der Insider aus. Die Serie soll sich dabei kaum von der bisherigen Reality-TV-Show unterscheiden. Demnach dürfen sich die Zuschauer wohl auch weiterhin auf viele private Geschichten aus dem Leben der Familie freuen.

Instagram / kourtneykardash Die Kardashian-Schwestern

Instagram / travisbarker Travis Barker mit seiner Tochter Alabama Luella

Instagram / khloekardashian Khloé und Kourtney Kardashian im Januar 2021

