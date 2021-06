Ihre neue Liebe lässt "Southern Charm"-Darstellerin Madison LeCroy bis über beide Ohren strahlen! Bereits im April hatte das Reality-TV-Sternchen Andeutungen gemacht, wieder glücklich vergeben zu sein. Auf die Gerüchte, die Beauty würde mit Baseballstar Alex Rodriguez (45) anbandeln, antwortete Madison, sie habe einen Freund. Und den sollen jetzt offenbar alle sehen: Die Blondine postete heiße Bilder mit ihrem Neuen im Netz!

Den ansehnlichen jungen Mann auf ihren neuen Pärchenfotos auf Instagram stellte die TV-Bekanntheit bislang noch nicht namentlich vor und verlinkte ihn auch nicht – aber eins ist offensichtlich: Die beiden fühlen sich extrem voneinander angezogen! "Madhappy", zu Deutsch etwa "wahnsinnig glücklich", schrieb sie neben die Kuschelbilder. Auf einer Aufnahme küsste sich das Paar sogar.

In den Kommentaren überschlugen sich direkt die überraschten Reaktionen. "Du zerstörst das Internet mit diesem Post!", "Endlich hast du einen Freund, der genauso hübsch ist wie du" oder "Ihr zwei würdet so schöne Babys machen!", freuten sich Madisons Fans. Allerdings folgten auch viele neugierige Fragen nach der Identität ihrer neuen Eroberung. "Wer ist dieser glückliche Kerl?", wollte ein User erfahren. Und auch über den Ring an ihrer rechten Hand gab es natürlich bereits erste Spekulationen, auf die der Realitystar bislang nicht antwortete.

Anzeige

Instagram / madison.lecroy "Southern Charms"-Star Madison LeCroy und ihr Freund

Anzeige

Instagram / madison.lecroy "Southern Charms"-Star Madison LeCroy und ihr Freund

Anzeige

Instagram / madison.lecroy "Southern Charms"-Star Madison LeCroy und ihr Freund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de