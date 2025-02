Nach Kinderwunsch: Madison LeCroy wird zum zweiten Mal Mama

Madison LeCroy, bekannt aus der Reality-TV-Show "Southern Charm", erwartet ihr zweites Kind und zugleich ihr erstes gemeinsames Baby mit ihrem Ehemann Brett Randle. Die niedliche Nachricht teilt sie am Donnerstag mit einem Foto auf Instagram, auf dem sie überglücklich mit einem positiven Schwangerschaftstest in die Kamera lächelt. "Unser Leben verändert sich auf die magischste Weise!", schreibt Madison zu ihrem Beitrag.

Im Gespräch mit People verrät Madison, wie überraschend schnell die Schwangerschaft eintrat. Mithilfe eines Ovulationstests planten die beiden gezielt ihr Baby, doch sie wurde "quasi sofort" schwanger. Anfangs sei sie über den positiven Test geschockt gewesen, da sie gedacht hatte, mehr Zeit zur Vorbereitung zu haben. Das vergangene Jahr war für die Reality-TV-Bekanntheit nämlich von Schicksalsschlägen geprägt. Ihr Ehemann Brett erhielt die Diagnose Schilddrüsenkrebs und außerdem musste sie den Tod ihres Vaters verkraften. Nach den ganzen unschönen Nachrichten freut sie sich nun umso mehr aus ihr Baby. "Ich bin überglücklich. Ich kann einfach nicht genug bekommen. Ich bin so froh, dass ich endlich darüber reden kann", schwärmt sie.

Vor vier Monaten sprach Madison offen über ihren Wunsch, ein weiteres Kind zu bekommen. Sie verriet damals gegenüber E! News, dass sie und Brett aktiv an einer weiteren Schwangerschaft arbeiten. "Ich versuche es", plauderte sie aus und fügte hinzu: "Ich hoffe definitiv auf ein weiteres Baby in nächster Zeit." Für Madison ist es Kind Nummer zwei. In ihrer Beziehung mit ihrem Ex-Mann John Hughes (74) durfte sie bereits Sohnemann Hudson auf der Welt begrüßen.

Instagram / madisonlecroy Madison LeCroy und Brett Randle im Juli 2024

Instagram / madisonlecroy Madison LeCroy mit Ehemann Brett und Sohn Hudson im Oktober 2023

