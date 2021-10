Madison LeCroy ist überglücklich! Die "Southern Charm"-Bekanntheit, die Anfang des Jahres mit ihrem Vielleicht-Flirt mit Alex Rodriguez (46) für Aufmerksamkeit gesorgte hatte, verkündete im Sommer tolle Neuigkeiten: Sie ist wieder verliebt! Und zwischen ihr und ihrem Freund Brett scheint es auch richtig gut zu laufen – sogar so gut, dass sie den nächsten Beziehungsschritt gewagt haben: Die TV-Beauty und ihr Partner haben nach ihrem Kennenlernen im vergangenen April jetzt Verlobung gefeiert!

Wie die 31-Jährige gegenüber People ausplauderte, habe Brett ihr am vergangenen Freitag in ihrem Wohnzimmer die Frage aller Fragen gestellt. Sie seien gerade von einer verspäteten Geburtstagsparty mit Madisons achtjährigem Sohn Hudson, den sie mit ihrem Ex-Mann bekommen hat, gekommen. "Ich habe ehrlich gesagt nicht an diesem Tag damit gerechnet. Wir sind diesen Sommer viel gereist und ich dachte, es würde währenddessen passieren", gab die Braut in spe preis.

Tatsächlich hätte Brett schon ein paar Monate den Verlobungsring mit sich rumgetragen. Doch zuvor hatte er erst den Segen der Eltern und von Madisons Kind einholen wollen. "Als er meinen Sohn gefragt hatte, ob er einen Antrag machen dürfte, habe er gesagt: 'Ja, so lange ich dabei sein darf'", erklärte die Blondine.

Instagram / madison.lecroy Madison LeCroy, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / madison.lecroy Madison LeCroy mit ihrem Verlobten Brett

Instagram / madison.lecroy Madison LeCroy, 2020

