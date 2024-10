Madison LeCroy wünscht sich bald Nachwuchs mit Ehemann Brett

Madison LeCroy ist bereit, wieder Mutter zu werden! Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann John Hughes (74) hat die "Southern Charm"-Bekanntheit ihren elfjährigen Sohn Hudson. Nun scheint Madison mit ihrem jetzigen Ehemann Brett Randle den nächsten Schritt in Richtung Familienplanung gehen zu wollen, wie sie gegenüber E! News im Rahmen der Victoria's-Secret-Fashion-Show ausplauderte. "Ich versuche es", verriet sie hinsichtlich einer zweiten Schwangerschaft und fügte hinzu: "Ich hoffe definitiv auf ein weiteres Baby in nächster Zeit."

Bis ihr Kinderwunsch in Erfüllung geht, genießen Madison und Brett die freie Zeit in vollen Zügen. "Er hat mich gerade zu unseren Geburtstagen auf die Malediven und nach Dubai entführt – denn unsere Geburtstage liegen nur fünf Tage auseinander", erzählte die Schauspielerin von ihrem gemeinsamen Urlaub Ende September und ergänzte: "Wir hatten also eine wirklich schöne Reise." Außerdem wolle sie die diesjährigen Weihnachtsfeiertage mit ihrem Liebsten mit "passenden Pyjamas, Apfelwein und einer Menge Geschenke" noch mal so richtig auskosten.

Madison und Brett hatten ihre Liebe im Juni 2021 öffentlich gemacht. Kurz nach der Bekanntgabe offenbarte die 34-Jährige im Interview mit Us Weekly, wie sie und ihr Partner sich zum ersten Mal begegnet sind. Sie seien sich bei einer Party in Arizona sofort gegenseitig aufgefallen, woraufhin Brett seine Herzensdame mit folgenden Worten angesprochen habe: "Wie heißt du? Ich muss dich einfach ausführen. Gib mir deine Nummer, ich muss dich wiedersehen." Kurze Zeit später sei Brett zu Madison in ihre Heimatstadt Charleston geflogen, um sie auf ein erstes Date auszuführen. "Seitdem sind wir so gut wie keinen Tag voneinander getrennt gewesen", schwärmte sie damals.

Instagram / madisonlecroy Madison LeCroy mit Ehemann Brett und Sohn Hudson im Oktober 2023

Instagram / madisonlecroy Madison LeCroy und Brett Randle im September 2024

