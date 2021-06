Madison LeCroy kann ihr Glück kaum fassen! Nachdem die "Southern Charm"-Bekanntheit Anfang 2021 mit Flirtgerüchten um sie und Jennifer Lopez' Ex Alex Rodriguez (45) für Aufsehen gesorgt hatte, gab sie vor wenigen Tagen bekannt, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Zwar verrät sie bislang noch nicht seinen Namen, präsentierte ihn dafür aber schon stolz im Netz. Doch wie haben die beiden eigentlich zueinandergefunden?

In einem Gespräch mit dem Magazin Us Weekly plaudert Madison jetzt aus, wie sie ihren Liebsten zum ersten Mal begegnete: "Vor etwas mehr als zwei Monaten war ich mit einigen Freundinnen für eine Bachelorette-Party in Scottsdale, Arizona. Er war wegen des Geburtstags eines Freundes dort." Sie seien dann in derselben Bar gewesen und seien sich sofort gegenseitig aufgefallen. Kurz bevor Madison mit ihren Freundinnen weiterzog, war ihr heutiger Freund dann auf sie zugekommen: "Wie heißt du? Ich muss dich einfach ausführen. Gib mir deine Nummer, ich muss dich wiedersehen", habe er ihr gesagt und ihr so tatsächlich sofort ihre Nummer entlockt.

Dass die Schauspielerin eigentlich nicht in Arizona, sondern in South Carolina lebt, habe ihren Liebsten überhaupt nicht gestört. Stattdessen sei er noch am selben Tag, an dem sie selbst zurück in ihre Heimatstadt Charleston flog, ebenfalls dorthin gereist und einen Tag darauf mit ihr auf ihr erstes Date gegangen. Madison habe sich dabei sofort in ihn verliebt. "Seitdem sind wir so gut wie keinen Tag voneinander getrennt gewesen", erklärt sie. Ihr Partner habe sogar schon ihren achtjährigen Sohn Hudson kennengelernt und würde sich bestens mit ihm verstehen.

Instagram / madison.lecroy Madison LeCroy mit ihrem neuen Freund

Instagram / madison.lecroy Madison LeCroy, US-TV-Star

Instagram / madison.lecroy Madison LeCroy, 2020

