Bahnt sich hier das nächste große Liebescomeback an? Seit einigen Wochen beherrschen Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) mit ihrer wiederaufgenommenen Beziehung die Schlagzeilen. Nun scheint aber noch eine weitere Hollywood-Beauty mit ihrem Ex neu anzubandeln – und das über zwei Jahrzehnte nach der Trennung: Angelina Jolie (46) wurde dabei abgelichtet, wie sie spät abends die Wohnung ihres Ex-Mannes Johnny Lee Miller (48) verlässt.

Die beiden Schauspieler lernten sich 1995 während der Dreharbeiten zu dem Film "Hackers - Im Netz des FBI" kennen. Bereits ein Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken. Doch die Liebe war nicht von langer Dauer: Schon 1999 wurden die beiden offiziell geschieden. Paparazzifotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Angelina nun, wie sie um 22:30 Uhr Johnnys Appartement in New York verlässt. Sie soll eine Flasche Wein mitgebracht haben und die beiden genossen angeblich ein gemeinsames Dinner. Ein Insider behauptete später gegenüber People, dass sich die beiden lediglich als Freunde getroffen hätten. Außerdem sollen Angelinas Sohn Knox (12) und Johnnys Sohn Buster dabei gewesen sein. Von den beiden Zwölfjährigen fehlt auf den Aufnahmen allerdings jede Spur.

Abwegig wäre eine Liebesreunion bei der "Maleficent"-Darstellerin und dem "Trainspotting"-Star jedenfalls nicht. Immerhin betonten beide in Interviews immer wieder, wie gut sie die gemeinsame Zeit in Erinnerung haben. In einem Interview mit der Calgary Sun hatte Angelina kurz nach der Scheidung sogar erklärt, dass sie sich vorstellen könnte, den heute 48-Jährigen irgendwann noch einmal zu heiraten.

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Johnny Lee Miller auf der "Dark Shadows"-Premiere

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Johnny Lee Miller und Angelina Jolie in dem Film "Hackers - Im Netz des FBI", 1995

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie bei der "Maleficent 2"-Premiere in Tokio im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de