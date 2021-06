Endlich gibt es von Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) die ersten Kussfotos! Vor 17 Jahren waren die Sängerin und der Schauspieler erstmals ein Liebespaar. Sie waren sogar verlobt, doch vor den Traualtar traten sie nie. Nach ihrer Trennung von Alex Rodriguez (45) wagt die Musikerin nun ein Liebes-Comeback mit Ben. Jetzt wurden Jennifer und Ben erstmals seit ihrer Wiedervereinigung küssend fotografiert!

Auf den Paparazzi-Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, können J.Lo und Ben bei einem Abendessen in Malibu nicht die Finger voneinander lassen. Heiß und innig schauen sie sich in die Augen, ziehen sich gegenseitig nah an sich heran und geben sich einen liebevollen Kuss. Die "Let's Get Loud"-Interpretin und der zweifache Oscar-Preisträger scheinen völlig unzertrennlich zu sein und sind beide in den romantischen Augenblick versunken.

Dass es zwischen den beiden wirklich ernst ist, bewiesen erst kürzlich Fotos, die Ben sogar gemeinsam mit J.Los Mutter Guadalupe zeigen. Ein Insider verriet gegenüber People, dass die Mama völlig aus dem Häuschen war, weil ihre Tochter und Ben ihre Liebe neu entfachen. "In der Vergangenheit standen sich Jennifers Mutter und Ben sehr nahe", erzählte die Quelle. Guadalupe sei damals sehr traurig über die Trennung des Paares gewesen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in in Westwood, Kalifornien

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihrer Mutter Guadalupe und ihren Zwillingen Emme und Max

