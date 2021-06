Wie steht Mike Brown dazu, dass seine Ex-Partnerin Sabine Baidin schon wieder in festen Händen ist? Das Experiment Temptation Island scheiterte für das einstige Paar kläglich: Beide erkannten auf der Insel der Versuchung, dass sie einander nicht wirklich lieben – der Blondschopf verlor sein Herz sogar an eine andere Frau: Verführerin Gina Alicia. Doch auch Sabine fand nach der TV-Show eine neue Liebe. Was Mike davon hält, hat er Promiflash verraten!

Im Interview mit Promiflash kommt der 28-Jährige auch auf die neue Beziehung seiner ehemaligen Freundin zu sprechen. Zwar wünscht er ihr für die Zukunft alles Gute – einen bissigen Kommentar kann der Piercer sich allerdings nicht verkneifen. "Ich hoffe, der Neue wird mit ihr glücklich – weil, meine Zeit hat sie verschwendet", ätzt der Tattoo-Liebhaber aus Heilbronn.

Mikes Romanze mit Singledame Gina war allerdings nicht von großer Dauer. Zwar trafen sich die beiden Turteltauben direkt nach dem Format – eine feste Beziehung kam allerdings nicht zustande, wie die Beauty beim großen Wiedersehen berichtete.

