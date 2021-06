Was läuft da zwischen Ashley Benson (31) und diesem Hottie? Die Schauspielerin machte in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen mit ihrem Liebesleben: Nach einer romantischen Beziehung mit Cara Delevingne (28) datete der Pretty Little Liars-Star bis vor Kurzem Musiker G-Eazy (32). Nach ihrer Trennung gab es sogar Gerüchte, das Paare wage einen zweiten Anlauf – doch aktuelle Bilder zeigen Ashley jetzt mit einem anderen Typen beim Kuscheln und Knutschen!

Wer war noch mal G-Eazy? Paparazzi-Fotos vom Donnerstag, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Blondine offenbar bei einem heißen Date in West Hollywood an der Seite eines jungen Mannes. Zärtlich nimmt er sie von hinten in den Arm, hält sie fest oder drückt ihr einen dicken Schmatzer auf die Lippen – und Ashley scheint es richtig zu genießen. Die 31-Jährige strahlt über beide Ohren.

Laut der UK-Webseite handelt es sich bei Ashleys Verabredung um Colby Ammerman. Der US-Amerikaner ist ein Produktionsassistent, der schon bei zahlreichen Filmen mitarbeitete. In der Serie "The Core" spielte der Beau zudem 2018 einen Zombie.

Instagram / ashleybenson Ashley Benson, Schauspielerin

Getty Images Ashley Benson im Juni 2019

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

