Der Schock nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen sitzt noch immer tief. Am Samstagabend war der dänische Nationalspieler während des Gruppenspiels gegen Finnland bei der Fußball-EM kollabiert. Minutenlang lag der Kicker bewusstlos auf dem Platz, bis er von Sanitätern reanimiert und ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein schrecklicher Moment, den auch seine Teamkollegen erst einmal verdauen müssen – einer von ihnen fand nun erste Worte.

Auf seinem Instagram-Profil meldete sich Martin Braithwaite am Sonntag bei seiner Fan-Gemeinde. Der Stürmer veröffentlichte ein Foto, das die Mannschaft in einem Kreis stehend zeigt, dazu schrieb er: "Letzte Nacht war eine der gruseligsten meines Lebens. Meine Gedanken sind bei Christian, seiner Frau und seiner Familie. Ich bin dankbar, dass er am Leben und stabil ist!" Martin betonte zudem, nur das zähle aktuell – und er hoffe, seinen Freund bald wiederzusehen. Der 30-Jährige hatte zu den Ersten gehört, die zu Eriksen geeilt waren.

Nach dem Zusammenbruch ihres Mittelfeldspielers hatten seine Kollegen schnell reagiert: Kapitän Simon Kjær brachte seinen Kumpel in stabile Seitenlage, damit dieser seine Zunge nicht verschluckte. Weitere Fußballer bildeten sofort eine Mauer vor dem am Boden liegenden Eriksen, damit dieser von Kameras und Schaulustigen abgeschirmt werden konnte. Für diesen Zusammenhalt bedankte sich das dänische Kronprinzenpaar bei der Mannschaft.

