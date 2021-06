Sarah Knappik (34) gönnt sich ihre wohlverdiente Babypause! Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ist vor acht Wochen zum ersten Mal Mutter geworden – ihre kleine Tochter Marly stellt das Leben der einstigen Dschungelcamperin seitdem komplett auf den Kopf. Die kostbare Zeit mit ihrer Kleinen möchte Sarah voll und ganz auskosten – darum wird das Model beruflich erst mal den Fuß vom Gas nehmen!

Im Interview mit Bild kündigt Sarah an, dass sie sich nun ausreichend Zeit nehmen werde, um die Zeit mit ihrer Tochter zu genießen: "Ich möchte diese wichtigen Momente im Leben meiner Kleinen nicht verpassen. Ich freue mich so sehr, dass ich in diesem Leben noch Mama sein darf." Die Blondine rechnete nämlich gar nicht mehr unbedingt damit, Nachwuchs zu bekommen. "Ich hatte eigentlich mit der Babyplanung abgeschlossen. Marly ist mein Hauptgewinn", verrät die überglückliche 34-Jährige.

Ein eigenes Baby sei nämlich keine Selbstverständlichkeit, wie Sarah betont. "Es gibt so viele Frauen, die keine Kinder bekommen können und ich weiß, wie dankbar ich deswegen sein darf", freut sich die Beauty über ihr Mamaglück.

