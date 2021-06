Jessica Paszka (31) geht total in ihrer neuen Rolle als Mutter auf! Gemeinsam mit ihrem Verlobten Johannes Haller (33) hat die Ex-Bachelorette im Mai ihr erstes Kind bekommen – die kleine Hailey-Su ist ihr ganzer Stolz. Nachdem sie eine kleine Social-Media-Auszeit eingelegt hatte, versorgt die Influencerin ihre Fans mit regelmäßigen Updates. So sprach sie auch offen über ihren heftigen Milchstau, der bei ihr Fieber und Schmerzen ausgelöst hatte. Doch jetzt betont Jessi: Trotz der Komplikationen liebt sie es immer noch, Hailey zu stillen!

"Ich habe bei der letzten Entzündung gesagt, noch mal würde ich das nicht aushalten, aber jetzt ist ja wieder alles gut", versichert die frischgebackene Mama in ihrer Instagram-Story. Wie lange sie ihrem Baby insgesamt Muttermilch geben will, wisse Jessi noch nicht. "Ich habe mir bis heute noch gar keine Gedanken gemacht." Aber eines weiß die Beauty genau: "Ich stille Hailey supergerne. Ich empfinde das als wunderschön und möchte das so lange machen, wie es geht."

Wir erinnern uns – Jessi war wegen des Milchstaus wirklich fertig! "Das hat so wehgetan, ich war einfach drei Tage komplett erledigt. [...] Das war echt hart. Das war vergleichbar mit Wehen, muss ich sagen. Zumindest mit den ersten Wehen", schilderte sie damals auf Instagram. Hättet ihr gedacht, dass die 31-Jährige nach diesen Strapazen noch Lust aufs Stillen haben würde? Stimmt ab!

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessi Paszka, ehemalige Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im November 2020

