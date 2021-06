Hinter Sarafina Wollny (26) liegt ein spannender Lebensabschnitt. Die Tochter aus kinderreichem Hause bescherte ihrer Familie weiteren Zuwachs – sie bekam kürzlich Zwillinge. Ihre Schwangerschaft dokumentierte die TV-Bekanntheit in den sozialen Medien. Regelmäßig teilte sie beispielsweise niedliche Bilder, die sie mit ihrer wachsenden Babykugel zeigten. Letztere scheint Sarafina, jetzt da ihre zwei Söhnchen Emory und Casey schon auf der Welt sind, nun aber zu vermissen!

Auf Instagram teilt die Zwillings-Mama nun ein Foto, auf dem sie noch schwanger zu sehen ist. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter umschließt sie liebevoll ihren runden Bauch mit den Händen. Zu dem herzerwärmenden Pic schreibt sie: "Ich vermisse meine Babykugel, ich habe sie so geliebt." Seitdem sie Mutter geworden ist, vergehe die Zeit nur so wie im Flug. Die 26-Jährige verkündet deshalb völlig ungläubig: "Morgen sind die Zwillinge schon vier Wochen alt."

Hätte es keine Komplikationen gegeben, wäre Sarafina heute noch in anderen Umständen. Ihre beiden "Bauchzwerge", wie sie ihre Kinder in der Schwangerschaft gerne nannte, erblickten nämlich zehn Wochen zu früh per Notkaiserschnitt das Licht der Welt.

