Endlich zeigt Sarafina Wollny (26) allen ihr Mutterglück! Seit zwei Wochen sind die TV-Bekanntheit und ihr Mann Peter (28) Eltern von Zwillingen. Mittlerweile ist auch bekannt, wie ihre beiden Söhne, die einige Wochen zu früh auf die Welt kamen, heißen: Emory Maximilian und Casey Maximilian. Seit der Geburt warteten Sarafinas Fans sehnsüchtig auf ein Bild der kleinen Jungen. Nun war es endlich so weit: Die Neu-Mama präsentierte ihre Zwillinge zum ersten Mal im Netz!

Sarafinas Babys kamen in der 30. Schwangerschaftswoche per Not-Kaiserschnitt auf die Welt und befinden sich daher noch immer auf der Frühchenstation. Von dort aus postete die 26-Jährige nun auch das erste Bild mit ihren Jungs. "Jede Sekunde mit euch ist so wunderschön. Wir sind so stolz auf unsere zwei Kämpfer", schrieb sie zu einem Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem sie Emory und Casey im Arm hält. Die Gesichter der Kleinen gab es aber nicht zu sehen – sie wurden von Emojis verdeckt.

Nach und nach geben die Wollnys immer mehr Einzelheiten zu ihren neuen Familienmitgliedern preis. So verriet Neu-Papa Peter nun auch, warum sowohl Emory als auch Casey den Zweitnamen Maximilian haben: "Sie tragen beide den zweiten Namen Maximilian, weil das auch mein zweiter Name ist!"

