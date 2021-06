Achtung, Muskel-Alarm! Die Reality-Show Finger weg! zählt neben Liebe macht blind zu den erfolgreichsten Eigen-Produktionen des beliebten Streaming-Dienstes Netflix. Der Erfolg der ersten Staffel war so groß, dass sehr schnell klar war: Es wird danach weitergehen. Vor allem Kandidaten wie Harry Jowsey (24) und Francesca Farago sorgten während der Ausstrahlung und auch danach für medialen Trubel. Jetzt wurden schon mal die neuen Kandidaten für Staffel zwei vorgestellt – und dabei wird klar: Die Männer dürften als echte Leckerbissen durchgehen!

Die Handvoll Hotties besteht aus den drei Männermodels Cam Holmes, Peter Vigilante und Marvin Anthony sowie aus dem Profisportler Chase De Moor und dem Stripper Nathan Webb. Alle haben extrem durchtrainierte Körper und zudem das perfekte Schwiegersohn-Lächeln drauf. Bei diesen fünf Traummännern wird es den Mädels sicher schwerfallen, nicht zuzugreifen – und genau das ist ja das Konzept der Sendung. Der Cast kann eine bestimmte Siegessumme gewinnen – sollten sich zwei der Teilnehmer aber zu sehr annähern, wird Geld abgezogen. Je intimer der Kontakt, desto größer der finanzielle Verlust.

Ab dem 23. Juni könnt ihr die Jungs auf Netflix in Aktion sehen, denn dann beginnt die zweite Staffel. Das Format war in seiner Premierenrunde übrigens sogar so erfolgreich, dass schon jetzt an einer dritten Fortsetzung gearbeitet wird. Nun seid aber erst mal ihr gefragt: Welcher der fünf Hotties gefällt euch am meisten? In der Umfrage am Ende des Artikels könnt ihr für euren Favoriten abstimmen.

Instagram / camholmess Cam Holmes, "Finger Weg!"-Kandidat

Instagram / petervigilante Peter Vigilante, Männermodel

Instagram / marvin.anthony_ Marvin Anthony, TV-Darsteller

Instagram / chasedemoor Chase De Moor, TV-Star

Instagram / nathankwebb Nathan Webb, "Finger Weg!"-Kandidat

