"Too Hot To Handle"-Emily und Cam verraten Babygeschlecht!

Emily Faye Miller und Cam Holmes bekommen einen Jungen! In ihrem Podcast "Now We're Talking Baby" verraten die "Too Hot To Handle"-Stars, dass sie sich sehr auf ihren Sohn freuen und es sich anfühle, als hätten sie "die ganze Zeit gewusst, dass sie einen Jungen bekommen." So erklärt Emily: "Ich wusste einfach sofort, dass es ein Junge ist. Wir hatten beide ein starkes Gefühl." Statt einer Gender-Reveal-Party mit Freunden und Familie entschieden sich die werdenden Eltern dazu, während der Aufnahme für ihren Podcast eine Torte anzuschneiden, deren Füllung das Geschlecht des Babys verrät. Sofort danach teilten sie ihren Familien mit, dass sie einen Sohn erwarten.

Wie Cam ausplaudert, fühlt sich die Schwangerschaft für ihn viel realer an, seit er weiß, dass er einen Sohn erwartet. Mittlerweile schmiedet der werdende Vater sogar schon Pläne: Mit seinem Sohn will er unbedingt die Marvel-Filme, Star Wars und Harry Potter anschauen. "Cam ist allerdings nicht der sportlichste Typ, also bin ich mir nicht sicher, ob wir die fittesten Kinder haben werden", witzelt Emily. Die beiden können die Geburt ihres Sprösslings kaum noch erwarten.

Wie Emily bereits im Sommer 2022 enthüllte, war sie schon einmal von Cam schwanger gewesen, verlor das ungeborene Kind jedoch: "Vor ein paar Wochen habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Das war zwar ein Schock, aber auch etwas, worüber ich mich sehr gefreut habe." Dann sei sie jedoch beim Einkaufenzusammengebrochen. Im Krankenhaus wurde ihr dann mitgeteilt, dass sie eine Eileiterschwangerschaft gehabt habe. Aufgrund dieser Erfahrung hat sich die Reality-Bekanntheit vor allem in der Anfangsphase ihrer Schwangerschaft große Sorgen gemacht. "Zum Glück ist es dieses Mal glattgelaufen. Wir haben einen frühen Schwangerschaftstest in der siebten Woche gemacht und als wir dann die Entwarnung erhielten und feststellten, dass alles perfekt und gesund war, konnten wir uns entspannen", gab Emily kürzlich auf Instagram Entwarnung.

Instagram / emilyfayemiller Emily Faye Miller, TV-Bekanntheit

Instagram / emilyfayemiller Emily Faye Miller und Cam Holmes, 2021

