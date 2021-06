Liebeswirrwarr bei Princess Charming! In der queeren Kuppelshow buhlen die Kandidatinnen eigentlich um die Gunst von Irina Schlauch – aber auch unter den Girls knistert es immer wieder: So hatten Saskia und Bine immer wieder innig miteinander gekuschelt – und Bine hat in der vergangenen Folge sogar ihr Interesse an der Berlinerin bekundet. Letztere hat aber ganz offensichtlich nicht dieselben Absichten: Saskia servierte jetzt Bine ab – und turtelte schon kurz darauf ordentlich mit Iry!

In der aktuellen "Princess Charming"-Folge stellte Saskia fest, dass sie kein romantisches Interesse an Bine verspürt. Allerdings zögerte sie ziemlich lange, der Ingenieurin gegenüber klare Worte zu finden. Erst als Kandidatin Iry vermittelte, rückte sie schließlich mit der Sprache heraus. "Es ist halt nicht so, dass ich voll Bock hab rumzuknutschen", erklärte Saskia und traf Bine damit offenbar direkt ins Herz – diese antwortete nämlich: "Das ist doch mal eine Aussage. Ich hätte das nämlich schon gehabt." Im darauffolgenden Interview brach sie zudem in Tränen aus.

Saskia hingegen ließ anschließend nichts anbrennen! Nachdem sie Bine abends einen Korb gegeben hatte, turtelte sie schon am nächsten Tag ordentlich mit Iry – und das vor den Augen der Ingenieurin. "Ich denke an Sex mit dir", ging die 25-Jährige beispielsweise in die Offensive, während sie sich an Iry kuschelte.

Alle Infos zu "Princess Charming" bei TVNOW.de

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Bine

TVNOW Saskia und Iry bei "Princess Charming"

TVNOW / René Lohse Iry, "Princess Charming"-Kandidatin

