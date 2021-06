Finden Bine und Saskia etwa auch ohne Irina Schlauch auf der griechischen Insel Kreta die große Liebe? Schon in der vergangenen Princess Charming-Folge hatten einige Kandidatinnen festgestellt, dass die Berlinerinnen in der Villa ordentlich turteln. In der aktuellen Episode spitzt sich dieser Flirt sogar noch zu. Aber läuft zwischen den beiden auch tatsächlich mehr? Bine bezeichnete Saskia jetzt sogar als ihre "Bezugsperson plus"!

"Saskia und ich – wir sind Bezugspersonen. Vielleicht könnte man auch sagen, wir sind Bezugspersonen plus", deutete Bine in der aktuellen Folge der Kuppelshow an. Das war aber nicht die einzige Situation, in der sich zeigte, wie interessiert die Ingenieurin an der 25-Jährigen ist: Während des Gruppendates mit Irina bat diese Saskia um ein Einzelgespräch – und das löste Eifersucht in Bine aus. "Als du das Einzelgespräch mit Irina hattest, da habe ich gemerkt, dass ich in dem Moment denke: 'Jetzt reicht es aber auch, sonst sieht Irina, wie toll sie ist. Das will ich mir jetzt erst mal angucken'", offenbarte Bine gegenüber Saskia anschließend ihre Gefühle.

Vor der Ladys Night zogen sich die beiden dann in den großen Schlafraum im Keller zurück – zu zweit. "Ich kann dir sagen, falls ich heute gehen sollte, bin ich nicht traurig wegen Irina, okay?", flüsterte Bine der Büroangestellten zu. Saskia kann dieses Gefühl offenbar gut nachvollziehen – sie antwortete: "Das wäre tatsächlich bei mir auch so." Und diese Aussagen klingen dann doch ziemlich eindeutig...

Was glaubt ihr: Wird da zwischen Bine und Saskia in den nächsten Folgen noch mehr laufen? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



