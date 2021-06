Das Fußballfieber hat sie offenbar richtig gepackt! Heidi Klum (48) weilt zwar im fernen Los Angeles – doch ihr Fanherz schlägt schwarz-rot-golden! Da die Germany's next Topmodel-Jurorin auf ihren Social-Media-Kanälen ohnehin gerne zeigt, was sie zu bieten hat, geizt die Blondine auch diesmal nicht mit ihren Kurven. Denn wenn die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw (61) gegen Frankreich in die Europameisterschaft startet, kann sie jede Unterstützung gebrauchen. Daher sendete Heide jetzt sexy Grüße im EM-Style!

Auf Instagram postete das Model ein Bild, das sie im wohl gewagtesten Fanlook zeigt: Im knappen Bikini-Höschen bekleidet trägt die Blondine ein abgeschnittenes Deutschlandtrikot. Das wild ausfransende Ende des Jerseys ist so bemessen, dass es die Sicht auf einen heißen Underboob freigibt. Unter das Bild schrieb Heidi einen Gruß an ihr Team: "Viel Glück heute Abend, Deutschland!"

Mit zerstrubbelter Mähne und zwei erhobenen Daumen blickt Heidi strahlend in die Kamera. Die Vorfreude auf das große Duell gegen den amtierenden Fußballweltmeister ist ihr deutlich anzusehen. Das gefällt auch ihren Fans: Innerhalb weniger Stunden erreichte der Post über 60.000 Likes.

Getty Images Joachim Löw mit dem DFB-Team, Juni 2021

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Mai 2021 in Berlin

