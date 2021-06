Oh, là, là – sie geht wieder in die Vollen! Heidi Klum (48) ist dafür bekannt, im Netz gern mal zu zeigen, was sie zu bieten hat. Ob im knappen Bikini, Oben-ohne im Pool oder einem hautengen Kleid – die Germany's next Topmodel-Jurorin scheut sich ganz und gar nicht davor, ihre Kurven besonders gekonnt in Szene zu setzen. So auch jetzt wieder: Heidi verzückt ihre Fans mit Bildern ihres Hammer-Dekolletés!

Auf Instagram veröffentlichte die 48-Jährige nun einige heiße Selfies von sich. Während die Modelmama auf dem ersten Bild noch recht zünftig in einem weißen Spitzenkleid posiert, lässt sie auf Schnappschuss zwei und drei schon etwas tiefer blicken. Heidi rekelt sich nämlich lasziv vor ihrer Handykamera und setzt dabei vor allem ihren üppigen Vorbau ordentlich in Szene. "Danke Gott, dass schon Freitag ist und die Sonne scheint", schreibt sie zu ihrem Beitrag.

Dass Heidi so offen mit ihren Reizen spielt, stört ihre Kids ab und zu gewaltig. "Manchmal stupsen sie mich an und fragen: 'Mama, wirklich jetzt?'", witzelte die vierfache Mutter im Interview mit People. Die ehemalige Victoria's Secret-Beauty sehe das aber ganz gelassen: "Ich sage dann: 'Ja, wirklich! So bin ich.'"

