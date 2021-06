Robin Schulz (34) spricht Klartext! In den vergangenen Tagen wurde bereits darüber spekuliert, dass der DJ und seine Freundin Lia Markmeyer nicht mehr gemeinsam durchs Leben gehen. Das Paar hatte schon seit Längerem keine Turtelfotos mehr auf Social Media geteilt. Ein Insider behauptete kurz darauf, dass ihre Liebe der Vergangenheit angehören soll. Bestätigt hatte das aber keiner der beiden – bis jetzt! Der Musiker erklärt offiziell: Er ist Single.

In seiner Instagram-Story richtete Robin das Wort an seine Fans und bestätigte die Spekulationen: "Wir haben uns nach zehn Jahren auseinandergelebt und uns deswegen vor einem Monat getrennt." Böses Blut fließt zwischen den Ex-Partnern aber offenbar nicht. "Sie wird immer einen besonderen Platz in meinem Leben haben – dies aber auf freundschaftlicher Ebene", stellt der 34-Jährige klar. Seiner Ex-Freundin habe er viel zu verdanken, denn sie sei in den vergangenen Jahren in allen Lebenslagen für ihn da und eine "unfassbare" Unterstützung gewesen.

Aus diesem Grund richtet der Osnabrücker in dem Trennungsstatement auch das Wort ganz persönlich an Lia. "Danke für die vielen tollen Jahre und deine Unterstützung in jeglicher Situation", schreibt er in Weiß auf schwarzem Hintergrund. Dazu ergänzt er: "Ohne sie wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin."

Getty Images Robin Schulz bei der 1Live Krone 2018

Getty Images Robin Schulz im März 2017

Getty Images Robin Schulz bei einem SiriusXM-Event in Miami

