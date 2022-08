Newcomer wirft Star-DJ Robin Schulz Song-Diebstahl vor!

Heftige Vorwürfe gegen Robin Schulz (35). Der deutsche Star-DJ kletterte in den vergangenen Jahren die Karriereleiter immer weiter nach oben. Mit Mega-Hits wie "Sugar" oder "Young Right Now" verpasste er Millionen von Menschen Ohrwürmer. Für seine musikalischen Erfolge wurde der gebürtige Osnabrücker sogar für einen Grammy nominiert. Nun steht er allerdings nicht so gut da: Ein Musiker behauptete nämlich jetzt: Robin hat seinen Hit geklaut!

Southstar – deutscher Newcomer in der Musikbranche – erhob auf Instagram nun schwere Anschuldigungen gegen Robin. "Robin Schulz hat meinen Song 'Miss You', den ich vor über einem Monat gedroppt habe, geklaut", wetterte er auf der Fotoplattform. Der Künstler brachte den Song am 30. Juli auf den Markt, nur wenige Tage später am 5. August veröffentlichte auch der DJ neue Musik. Nicht nur die beiden Titel sind identisch, sondern auch Melodie und Text. Im Netz kassierte der 34-Jährige deswegen einen krassen Shitstorm. "Hör auf zu klauen" oder "Der Typ klaut kleinen Artist ihre Songs – ganz eklig", hieß es beispielsweise in seinen Kommentaren.

Auch Rapper Bausa stichelte diesbezüglich gegen Robin und teilte Southstars Song in seiner Insta-Story. Dazu schrieb er schlichtweg nur "der Echte" mit drei dicken Ausrufezeichen. Der "Alane"-Interpret hat sich zu den Vorwürfen bisher noch nicht geäußert.

Southstar, DJ-Newcomer

Bausa im August 2020

Robin Schulz bei der 1Live Krone 2018

