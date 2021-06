Sabrina Wlk gibt ein beunruhigendes Gesundheitsupdate! Seit ihrer Teilnahme bei der diesjährigen Staffel von Are You The One? lässt die Wienerin ihre Fans eigentlich fast täglich an ihrem Privatleben teilhaben. Doch vor wenigen Tagen legte sie plötzlich eine längere Netz-Pause ein. Jetzt verrät Sabrina endlich, weshalb sie eine Auszeit brauchte: Es besteht der Verdacht, dass sie an Gebärmutterhalskrebs erkrankt ist!

Im Interview mit Extratipp erzählte die Wienerin nun, dass sie seit zwei Monaten sehr viele Arzttermine habe. "Es ist bereits meine dritte Untersuchung wegen des Verdachts auf Gebärmutterhalskrebs", gestand sie. Dabei werden Sabrina regelmäßig Gewebeproben entnommen. Da bislang allerdings noch keine Ergebnisse vorliegen, sei sie total besorgt. "Diese Ungewissheit auf Zeit macht einen fertig, vor allem weil man ja vielleicht doch mal Kinder bekommen will", gab sie zu.

Doch weshalb spricht die Influencerin plötzlich so offen über das Thema? "Als Kind habe ich die Impfung nicht bekommen, daher möchte ich mich dafür positionieren", stellte sie klar. Die Reality-TV-Bekanntheit finde es schade, dass kaum jemand in der Öffentlichkeit über die Krankheit spricht, "obwohl es so wichtig ist und so viele Frauen an Gebärmutterhalskrebs erkranken".

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, Ex-"Are You The One?"-Kandidatin 2021

