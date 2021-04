Diese Kandidatinnen konnte es wohl kaum erwarten! Der Are You The One?-Cast blickt auf eine ziemlich nervenaufreibende Zeit zurück: Trotz einiger herber Rückschläge und Uneinigkeiten schafften die Teilnehmer es letztendlich doch noch, alle zehn Perfect Matches zu finden und die stattliche Gewinnsumme in Höhe von 170.000 Euro abzuräumen. Offenbar mussten einige Mädels dann auch nicht besonders lange überlegen, was sie mit dem Geld anstellen!

In der großen Wiedersehensshow fällt auf: Einige Girls sehen verändert aus. Das stellt auch Moderatorin Sophia Thomalla (31) fest: "Wenn ich hier mal so in die Runde blicke, dann sehen einige nicht mehr so aus wie vor ein paar Monaten!" Kandidatin Laura Maria ließ sich beispielsweise ihre Oberweite vergrößern. "Ich glaube, ich habe das Geld ganz gut investiert", erzählt die nun stolze Besitzerin eines D-Körbchens. Und auch Sabrina Wlk ließ ihre Nase und ihre Lippen machen – Promiflash gegenüber geht sie ins Detail: "Ich musste aus medizinischen Gründen meine Nase operieren und habe ästhetisch gleich noch etwas verändern lassen, das mich schon länger gestört hat."

Aber auch Jill Lange (20) ließ wohl ein bisschen nachhelfen: Die angehende Studentin ließ sich das Kinn und die Lippen unterspritzen. Victoria hingegen investierte in ihren Allerwertesten und unterzog sich einem Brazilian Butt Lift, wie sie Promiflash gesteht: "Ich habe die Siegesprämie in neue Zähne und einen neuen Hintern investiert."

Laura Maria, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Sabrina Wlk, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Jill Lange, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Victoria, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

