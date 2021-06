Es ist eine anstrengende Zeit für sie! Tanja Szewczenko (43) brachte Ende April Zwillinge zur Welt. Die beiden Kleinen kamen zwar ein paar Wochen zu früh, aber sind wohlauf und auch bereits zu Hause angekommen. Für die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin beginnt nun allerdings eine kräftezehrende Zeit, denn die Babys halten sie ordentlich auf Trab. Jetzt gab sie ihren Fans ein Update, wie es ihr gerade geht.

Als ihr Mann Norman (42) gerade mit dem Hund und den beiden Knirpsen spazieren war, nutzte Tanja die Gelegenheit, um sich in ihrer Instagram-Story an ihre Fans zu richten: "Ich war gestern so müde und platt und habe den Tag mit Stillen, Spazierengehen und Einkaufen verbracht. Augenringe bis zu den Kniekehlen und nicht die beste Nacht gehabt." Insgesamt sei es mit ihren Zwillingen zurzeit sehr wechselhaft: Nach einer durchgemachten Nacht würden auch immer wieder ein paar ruhigere folgen.

Etwas Sorgen machten ihr hingegen die angekündigten Temperaturen der kommenden Tage: Deutlich über 30 Grad heiß soll es zum Wochenende hin werden! "Ich ärgere mich total, dass der Pool noch nicht funktioniert!", schilderte die ehemalige Eiskunstläuferin ihre Probleme mit der anstehenden Hitzewelle.

Instagram / tanjaszewczenko Leo und Luis, die Söhne von Tanja Szewczenko

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenkos Mann Norman mit seinem Sohn

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihren Zwillingen

