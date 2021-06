Sarina wäre Irina Schlauch bei Princess Charming gerne noch nähergekommen! Nachdem Single Elsa Louise in der lesbischen Datingshow ein Einzeldate mit Irina ergattern konnte, durfte jetzt Kandidatin Sarina in den Genuss kommen, Zeit zu zweit mit der Princess zu verbringen. In der aktuellen Folge besuchten die Ladys ein Spa und tauschten reichlich körperliche Zärtlichkeiten aus – doch ist Sarina enttäuscht, dass es keinen Kuss gab? Promiflash hakte bei der 27-Jährigen nach!

Tatsächlich hat sich Sarina gewünscht, dass Irina sie bei ihrem ersten Einzeldate küsst, verriet sie gegenüber Promiflash. "Ich lasse die Dinge gerne langsam angehen, dennoch hatte Irina eine sehr starke Anziehung auf mich und ich hätte einen Kuss zugelassen", stellte sie klar. Dennoch ist Sarina total glücklich über die Zweisamkeit mit der Princess – obwohl sie anfänglich Bedenken wegen des Date-Ortes hatte. "Es ist ja auch eher unüblich beim ersten Date direkt in ein Spa zu gehen und sich gegenseitig zu massieren. Man lernt sich direkt körperlich kennen", gab die Psychologiestudentin zu verstehen.

Obwohl sie sich an die Situation erst gewöhnen musste, hat Sarina das erste Einzeldate mit der Rechtsanwältin gut gemeistert. "Ich bin in Situationen, die sehr aufregend für mich sind, meist schüchtern. Im Endeffekt bin ich zufrieden, dass ich mich einfach authentisch gezeigt habe", freute sich Sarina. Jetzt hofft sie auf weiteren Dates, um die Kölnerin von sich überzeugen zu können, erklärte sie Promiflash.

