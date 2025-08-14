Alias Gefühlschaos bei "Princess Charming" spitzt sich zu

Bei Princess Charming sorgt Kandidatin Alia für kräftiges Gefühlschaos. Die gelernte Heilerziehungspflegerin hat ihr Herz scheinbar nicht an Princess Nessi (28), sondern an ihre Mitstreiterin Chantal-Jale, genannt Chanti, verloren. Während Alia ihr Interesse deutlich zeigt, bleibt Chanti auf Distanz und betont, weiter die Princess kennenlernen zu wollen. Alia kämpft nach diesem Dämpfer mit ihren Emotionen. Zunächst versinkt sie im Tal der Tränen und verbringt eine schlaflose Nacht. Am nächsten Tag zeigt sie sich dann wieder von ihrer flippigen und optimistischen Seite.

Besonders Chantis Bezugspersonen Doni und Jeni, die von Anfang an in das Drama hineingezogen wurden, sind von Alias sprunghaften Gefühlen irritiert und suchen das Gespräch. Doch der Versuch, Klarheit zu schaffen, bringt schließlich nur Unruhe. Alia, sichtlich überfordert, entgegnet: "Ich befinde mich gerade in einem Prozess und ihr wollt dauernd irgendwas wissen, das macht mir Druck." Das Gespräch wird immer emotionaler, bis Alia komplett dicht macht und die Diskussion beendet. Währenddessen bleibt unklar, wie es zwischen Alia und Chanti weitergeht.

Auch im Rennen um das Herz der Princess fahren die Gefühle weiterhin Achterbahn. Bei einem Gruppendate auf einem thailändischen Nachtmarkt macht Lotti kurzen Prozess und fragt direkt, ob sie nach dem gemeinsamen Abend noch Zeit alleine mit Nessi verbringen darf. Nach einem verlängerten Date zu zweit scheinen die beiden nicht genug voneinander zu bekommen, sodass Lotti sogar über Nacht bleiben darf. Und nicht nur das: Die Blondine sahnt die ersten Zärtlichkeiten und den ersten Kuss der Staffel ab. Während Lotti im Liebeshoch schwebt, sorgt die Situation in der Villa für ordentlich Wirbel. Vor allem Kim und Seinep zeigen sich sichtlich getroffen, nachdem Lotti nach ihrer Rückkehr alle Details preisgibt. Es stellt sich also die Frage: Hat Lotti jetzt schon Vorsprung, der kaum mehr aufzuholen ist? Das wird sich sicherlich in den nächsten Episoden herauskristallisieren.

RTL / Fine Lohmann Alia, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

RTL / Fine Lohmann Chantal-Jale, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

RTL Lotti und Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

