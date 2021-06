Nina Bott (43) schickt heiße Urlaubsgrüße! Die Schauspielerin verbringt aktuell mit ihren Liebsten einen Familienurlaub auf Zypern. Dabei lässt sie es sich natürlich nicht nehmen, ihre Follower mit diversen Beiträgen auf Social Media auf dem Laufenden zu halten. Ein Post erregte dabei besonders viel Aufsehen, da einige User befürchteten, dass Nina enorm viel Gewicht verloren hat. Davon will die Vierfach-Mama aber nichts wissen – und legt sogar einen ziemlich sexy Bild-Beweis vor.

Im Netz teilt Nina nun zwei Fotos, auf denen man sie einmal von vorn und einmal von hinten in einem stylishen Leoparden-Badeanzug sieht, der auf der Vorder- und auf der Rückseite Cut-Outs hat. "Habt einen tollen Tag. [...] Heut ist hier Leo-Time", schreibt die ehemalige GZSZ-Darstellerin in ihrem Instagram-Beitrag. Die Fans scheinen damit beruhigt zu sein: Unter diesem Beitrag finden sich keine besorgten Figur-Kommentare mehr, sondern viel Lob. Wahrscheinlich lag es zuvor einfach am Kamerawinkel, dass Nina so viel dünner als sonst aussah.

Den Urlaub dürfte die Blondine mit ihrer Familie in den vollsten Zügen genießen. Anfang des Jahres kam Ninas viertes Kind zur Welt – nicht etwa im Krankenhaus, sondern per Hausgeburt. "Ganz entspannt kam dann unser kleiner Lobo zur Welt, um 10:17 Uhr, am 24. Januar", verriet Nina kurz nach der Entbindung ihren Followern.

Instagram / ninabott Nina Bott, 2021 auf Zypern

Instagram / ninabott TV-Star Nina Bott

Instagram / ninabott Schauspielerin Nina Bott

