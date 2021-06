Valentina Pahde (26) schlüpft wieder in ihre Rolle als Sunny Richter! In den vergangenen Monaten hatte die GZSZ-Schauspielerin den Kolle-Kiez hinter sich gelassen und stattdessen bei Let's Dance gezeigt, was sie kann. Woche für Woche begeisterte sie die Jury und das Publikum gleichermaßen und schaffte es mit Bestnoten bis ins Finale. Dort landete sie schließlich hinter dem isländischen Kicker Rúrik Gíslason (33) auf Platz zwei. Nun packt die Blondine ihre Tanzschuhe allerdings in den Schrank und steht wieder für die Daily Soap vor der Kamera.

Zwar habe sie eine spannende Zeit hinter sich, doch jetzt freue sich Valentina auf neue Herausforderungen als Darstellerin. "Es ist wie nach Hause kommen", schwärmte der Serienstar gegenüber RTL von seiner Rückkehr ans Set. "Ich bin jetzt seit über sieben Jahren Teil von GZSZ und GZSZ ist seit über sieben Jahren auch ein Teil von mir", erklärte die 26-Jährige. Insbesondere ihre Kollegen wiederzusehen, habe das Herz der TV-Bekanntheit höherschlagen lassen.

Auch seitens des restlichen Casts ist die Freude über Valentinas Rückkehr groß. "Endlich ist sie wieder da. Ich habe meine charmante 'Enkelin' wirklich vermisst", gibt sich ihr Serien-Großvater Wolfgang Bahro (60) erleichtert. Und auch Ulrike Frank (52) alias Katrin Flemming hatte liebe Worte für ihre Kollegin übrig.

TVNOW / Stefan Gregorowius Valentin Lusin und Valentina Pahde, 2021

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, TV-Bekanntheit

TVNOW / Rolf Baumgartner Ulrike Frank, Valentina Pahde und Wolfgang Bahro, GZSZ-Darsteller

