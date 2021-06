Laura Müller (20) meldet sich endlich im Netz zurück. Der zuvor letzte Post der Influencerin ist bereits über drei Monate her. Seit der Account ihres Mannes Michael Wendler (48) aufgrund seiner Aussagen verschwörungstheoretischer Natur von der Plattform gelöscht worden war, hatte sich auch die ehemalige Let's Dance-Kandidatin zurückgezogen. Nun kündigte der Schlagerstar aber auf Telegram an, dass seine Frau wieder präsenter im Netz sein wird – und zwar um ihre Follower in Bezug auf den neuen tierischen Familienzuwachs auf dem Laufenden zu halten. Labrador-Welpe Tiger gehört jetzt zum Wendler'schen Haushalt.

