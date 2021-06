Laura Müller (20) füttert offenbar bald wieder ihre Netz-Community! Seit Monaten herrscht Funkstille auf dem Instagram-Kanal der Ehefrau von Michael Wendler (48). Zuletzt geriet ihr Mann wegen seinem vorzeitigen DSDS-Aus und der Verbreitung vielfältiger Verschwörungstheorien in die Kritik. Doch nun meldete sich die Influencerin bei ihren Fans zurück mit den News, dass das Paar einen Hundewelpen aufgenommen hat. Jetzt versprach Michael höchstpersönlich: Laura ist deswegen bald wieder mehr auf Instagram aktiv!

Auf seinem Telegram-Kanal stellte der Schlagersänger seinen neuen flauschigen Familienzuwachs vor. Der Labradorwelpe hört auf den Namen Tiger und bewohnt jetzt mit Michael und Laura das Anwesen in Cape Coral in Florida. Aufgrund der süßen Fellnase werde Laura in Zukunft ihre Follower auf Instagram mit jeder Menge Hunde-Content versorgen, versprach der 48-Jährige.

"Sie wird jetzt in regelmäßigen Abständen den Tiger und seinen Werdegang beobachten und auch immer wieder was posten und ganz viele Informationen zu unserem neuen Fratz teilen", kündigte der "Egal"-Interpret an. Und damit hat Laura auch schon fleißig begonnen. Auf Instagram teilte die 20-Jährige ein Foto von dem Hund und schrieb dazu: "Warnung: Macht euch auf eine Überdosis Niedlichkeit gefasst – und heißt unseren neuen Welpen Tiger willkommen!"

Instagram / lauramuellerofficial Laura und Michaels Welpe Tiger

ActionPress Michael Wendler und Laura Norberg im März 2020 in Köln

Telegram / Michael Wendler Michael Wendler, Mai 2021

