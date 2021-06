Neuer Mobbingvorwurf gegen Chrissy Teigen (35). Das Model steht seit einigen Wochen heftig in der Kritik, nachdem mehrere ältere Social-Media-Posts wieder aufgetaucht sind, in denen sie andere Personen beschimpft. Realitystars wie Courtney Stodden (26) oder Farrah Abraham (30) haben seither öffentlich über ihre verletzenden Erfahrungen mit der Frau von John Legend (42) berichtet. Project Runway-Star Michael Costello behauptet nun sogar, wegen Chrissy an Suizid gedacht zu haben.

In einem Instagram-Post offenbart der Designer, dass 2014 ein offenbar gefälschter Kommentar von ihm im Netz kursierte, der ihn als Rassisten darstellte. Chrissy habe ihn daraufhin öffentlich bloßgestellt. Obwohl er versucht habe, die Sache in privaten Nachrichten zu klären, habe die heute 35-Jährige ihm nicht glauben wollen. Stattdessen soll sie ihm gedroht haben, seine Karriere zu zerstören. Tatsächlich habe er von da an immer wieder Jobs ohne weitere Erklärung verloren. "Ich habe so oft nachts wach gelegen und wollte mich umbringen. Ich sah keinen Sinn mehr im Leben. Ich sah keinen Weg, der mächtigen Hollywood-Elite zu entkommen, die die Macht hat, dir mit einer einzigen Textnachricht Steine in den Weg zu legen", schrieb er über seine Erlebnisse. Vergangene Woche noch habe er Abschiedsbriefe an Freunde und Familie geschrieben, da er erneut ernsthaft über Suizid nachdachte. "Egal, was ich gemacht habe, ich konnte diesen falschen Behauptungen über mich, an die Chrissy Teigen, Monica Rose und ihre Freunde geglaubt haben, nicht entkommen", führte Michael weiter aus. Seither lassen ihn seine Liebsten offenbar nicht mehr aus den Augen, aus Angst, er könnte sich etwas antun.

Er sei sich nicht sicher, ob er sich jemals von der ganzen Sache erholen wird. Jetzt mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, sei für ihn allerdings der erste Schritt zur Heilung. Zusätzlich zu seinem langen Text teilte Michael außerdem einige Screenshots von angeblichen Textnachrichten zwischen ihm und Chrissy, in denen er sie bittet, ihn anzurufen, um alles zu klären. Ihre vermeintliche Antwort: "Rassistische Menschen wie du verdienen es, zu leiden und zu sterben. Du könntest genauso gut schon tot sein. Deine Karriere ist sowieso schon vorbei."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Michael Costello bei der "America's Next Top Model"-Premierenparty, 2016

Getty Images Chrissy Teigen bei dem Global-Citizen-VAX-Live-Konzert

Getty Images Michael Costello in Los Angeles, 2018



