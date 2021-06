Sie ist tatsächlich wieder zurück! Laura Müller (20) hatte sich bereits vor Monaten aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Social-Media-Kanäle der schönen Brünetten lagen brach – und ihre Fans saßen plötzlich auf dem Trockenen! Doch seit ihr Mann Michael Wendler (48) ihre Rückkehr angekündigt hatte, schöpften viele wieder Hoffnung. Nun hat das Warten endlich ein Ende: Laura teilte erstmals wieder ein Video von sich mit ihren Followern!

In Lauras Instagram-Story herrschte über viele Wochen hinweg komplette Funkstille – am vergangenen Dienstag verkündete das ehemalige Playboy-Covergirl jedoch stolz, dass sie und Michael tierischen Zuwachs bekommen haben. Und jetzt ließ die Beauty erstmals wieder ihre Fans einen Blick auf sie werfen: Mit einem Boomerang-Video aus dem Fond eines Autos wünschte sie allen einen guten Morgen. In dem kurzen Clip trug die 20-Jährige ein eng anliegendes, türkises Minikleid.

Laura ist übrigens nicht die einzige Person aus dem Umfeld von Michael, die in diesem Jahr eine Social-Media-Pause eingelegt hat: Auch seine Tochter Adeline Norberg gönnte sich eine Auszeit vom vielen Posten. Vor Kurzem war jedoch auch die frischgebackene Highschool-Absolventin wieder zu ihren Followern zurückgekehrt.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im März 2020 in Hürth

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Juni 2021

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2020

