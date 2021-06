Rührende letzte Worte von Philipp Mickenbecker (✝23)! Am 10. Juni hatten die Freunde und Angehörigen des YouTubers die traurige Nachricht verbreitet: Mit nur 23 Jahren ist der beliebte Tüftler, der besonders als Teil der Real Life Guys bekannt wurde, verstorben – er erlag den Folgen seiner Krebserkrankung. Noch kurz vor seinem Tod nahm der Hesse einen kurzen Clip im Krankenhaus auf, in dem er sich von seinen Fans verabschiedet: "Hey Leute, also es kann sein, dass das jetzt auch mein letztes Video ist. Ich weiß es nicht genau. Aber ich wollte euch einfach noch mal allen sagen, dass ich echt so meinen Frieden habe mit der ganzen Situation! Ich freue mich darauf, euch alle in der Ewigkeit wiederzusehen!"

