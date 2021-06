Kim Kardashian (40) lässt sich nicht unterkriegen! Vergangene Woche wurde publik, dass ihr Noch-Ehemann Kanye West (44) sich nach der Trennung wohl tatsächlich mit dem Model Irina Shayk (35) tröstet: Die beiden feierten seinen 44. Geburtstag mit einem Frankreich-Urlaub, was die Reality-TV-Darstellerin angeblich sehr traurig gestimmt haben soll. Deshalb zeigt die Vierfach-Mama nun einmal mehr im Netz, was der Rapper verpasst: Sie postet ein superheißes Foto von sich im Bikini!

Auf ihrem Instagram-Account lässt die 40-Jährige mal wieder ihre Hüllen fallen. Auf dem Schnappschuss trägt sie einen grünen Bikini und beißt genüsslich in einen Taco. Dabei kommen ihre Kurven perfekt zur Geltung. Passend zu der mexikanischen Köstlichkeit schreibt die US-Amerikanerin unter ihren Beitrag: "Ist schon Taco-Dienstag?" Ihre Fans und Freunde sind von diesem sexy Anblick total begeistert. "Du hast überall Guacamole auf deinem Bikini", witzelt beispielsweise Kims BFF Jonathan Cheban (47).

Dass die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit mittlerweile nicht mehr gut auf Kanye zu sprechen ist, hatte sie in den vergangenen Wochen immer wieder durchblicken lassen. Angeblich soll das einstige Traumpaar mittlerweile sogar den Kontakt abgebrochen haben. "Sie ist nie mit ihren Ex-Partnern befreundet geblieben, sie zieht einfach weiter", erklärte kürzlich ein Insider gegenüber The Sun.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Mai 2021

