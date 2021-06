Was denkt Kim Kardashian (40) über die neuesten Gerüchte um ihren Ex Kanye West (44)? Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Rapper Kanye West seinen 44. Geburtstag mit dem Model Irina Shayk (35) in Frankreich gefeiert hatte. Eigentlich war die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit davon ausgegangen, dass er seinen Ehrentag mit den vier gemeinsamen Kindern verbringen würde. Dass der Musiker jetzt aber mit der Laufstegschönheit anbandelt, soll Kim ziemlich hart treffen!

"Sie ist diese Woche ein emotionales Wrack gewesen", behauptete kürzlich ein Insider gegenüber The Sun. Bisher soll die 40-Jährige den Spekulationen um einen Flirt zwischen Kanye und Irina keinen großen Glauben geschenkt haben. Dass die beiden nun allerdings gemeinsam im Urlaub erwischt wurden, sei für Kim schlimm. Wie die Quelle weiter berichtete, soll die Vierfach-Mutter "viel emotionaler gewesen sein, als ihre Freunde sie jemals zuvor gesehen haben". Und das, obwohl sie immer noch versuchen würde, die Fassung zu behalten.

Dass der "Stronger"-Interpret die Russin in die französische Provence eingeladen hatte, soll für Kim ein Schlag ins Gesicht sein. "In Frankreich wurden sie und Kanye damals selbst ein Paar. Er schickte ihr seinen Privatjet, um sie für seine Fashionshow in Paris einfliegen zu lassen, inklusive anschließendem Provence-Urlaub", verriet ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber The Sun.

MEGA Kanye West beim Sunday Service, Miami 2020

Getty Images Irina Shayk, Model

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, US-amerikanischer Reality-TV-Star

