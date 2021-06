Rod Stewart (76) und seine Frau Penny Lancaster (50) zelebrieren ihre Liebe! Bereits 2007 gaben sich Musiker und seine Liebste im kleinsten Kreise im italienischen Örtchen La Cervara das Jawort. Auch einige Jahre später könnten der Sänger und seine Gattin kaum verliebter sein. Inzwischen blickt das Paar auf stolze 14 Ehejahre zurück. Ihren Hochzeitstag feierten Rod und Penny jetzt auf ganz besondere Art und Weise!

Via Instagram veröffentlichte Penny einen Schnappschuss ihres Ehe-Jubiläums. Seite an Seite posieren die beiden Turteltauben freudestrahlend auf dem Deck einer Jacht. "Feiern unseren 14. Hochzeitstag auf der 'Sigrid of Chelsea'", teilte die Blondine ihrer Community mit. Das namentlich genannte Boot schipperte am vergangenen Mittwochnachmittag die Themse entlang, während Penny und Rod mit einem Kaltgetränk anstießen.

Das Paar setzte an diesem besonderen Ehrentag allerdings auf Zweisamkeit und ließ ihre beiden gemeinsamen Kinder Alastair und Aiden zuhause. Die gemeinsamen Stunden hätte das Duo kaum besser planen können – darüber sind sich auch die Fans einig: In den Kommentaren hagelte es zahlreiche Glückwünsche und nur das Beste für die weiteren Jahre.

Instagram / penny.lancaster Rod Stewart mit seiner Frau Penny

Instagram / penny.lancaster Penny Lancaster und Rod Stewart, Mai 2021

Instagram / penny.lancaster Penny Lancaster mit ihrem Mann Rod Stewart

