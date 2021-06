Stefano Zarrella (30) hat einen besonderen Meilenstein geknackt! Der Influencer steht schon längst nicht mehr im Schatten seines berühmten Bruders Giovanni Zarrella (43) – der Hobby-Koch hat sich mittlerweile einen eigenen Namen gemacht. Dieser Erfolg spiegelt sich in der Followerzahl des Eventmanagers: Der Beau hat mittlerweile bereits über eine Million Fans auf Instagram. Eine freut sich besonders über dieses Ereignis: Stefanos Freundin Romina Palm (22)!

Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ist natürlich völlig aus dem Häuschen – in ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin einen Screenshot von Stefanos Profil und verlieh ihrer Freude über dieses wichtige Ereignis mit niedlichen Glückwünschen Ausdruck. "Bin so stolz auf dich! Du hast dir das alles so hart erarbeitet und stehst immer noch mit so viel Herz hinter dem, was du tust", schwärmte der begeisterte Rotschopf.

Romina selbst ist auf ihren Social Media Kanälen aber auch alles andere als erfolglos. Auch die Followerzahlen des Models sprechen für sich: Inzwischen folgen der 22-Jährigen insgesamt sage und schreibe 585.000 Menschen alleine auf Instagram.

Getty Images Musiker Giovanni Zarrella

Instagram / romina.gntm.2021.official/ Romina Palm, Model

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm im Mai 2021

