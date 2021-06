Wie schön! Nachdem Jason Wahler in der Vergangenheit eher negative Schlagzeilen gemacht hat, mauserte sich der The Hills-Protagonist seit der Geburt seiner Tochter Delilah vor drei Jahren Stück für Stück zu einem liebevollen Familienvater. Im Februar verkündeten er und seine Ehefrau Ashley in den sozialen Medien, dass sie ein zweites Kind erwarten. Nun ist das Baby des TV-Stars endlich auf der Welt!

Gegenüber People verkündete der frischgebackene Zweifach-Papa nun ganz stolz: "Ashley und ich freuen uns sehr, dass wir unseren wunderschönen, gesunden Jungen Wyatt Ragle Wahler auf der Welt willkommen heißen durften." Darüber hinaus verriet der 34-Jährige, dass der kleine Fratz, der am 16. Juni das Licht der Welt erblickte, 56 Zentimeter misst und kurz nach seiner Geburt 4.252 Gramm auf die Waage brachte.

Vor zwei Tagen verzückte Ashley noch ihre Fans auf Instagram mit einem Bild, auf dem sie splitterfasernackt mit ihrer Babykugel posierte. Zu dem Schnappschuss schrieb sie: "Ich kann es kaum erwarten, diesen kleinen Jungen zu sehen und hätte nichts dagegen, wenn er jetzt zur Welt käme." Wie es scheint, sind die Gebete der ungeduldigen Mutter erhört worden!

Getty Images Ashley Wahler und Jason Wahler, "The Hills"-Star

Getty Images "The Hills"-Star Jason Wahler und seine Frau Ashley

Getty Images Jason Wahler, TV-Bekanntheit mit seiner Ehefrau Ashley

