Affären, Alkohol, Festnahmen – das Leben des Jason Wahler hat schon einmal unruhigere Tage gekannt. 2005 war der selbst ernannte Frauenheld dank der MTV-Show "Laguna Beach: The Real Orange County" zu Bekanntheit gekommen, ein Jahr später wechselte er zu der Erfolgsserie The Hills. Nach zahlreichen Inhaftierungen und Therapien stand der 34-Jährige zwischenzeitlich am Abgrund. Dann lernte er Ashley Slack kennen, die sein Leben in ruhigere Fahrwasser manövrierte. Seit 2013 sind die beiden verheiratet, vier Jahre später erblickte Tochter Delilah das Licht der Welt. Nun bekommt die Familie erneut Zuwachs: Ashley ist zum zweiten Mal schwanger!

"Überraschung", schrieb Jason unter ein auf Instagram veröffentlichtes Kuss-Foto, auf dem Ashley Ultraschallbilder in die Kamera hält. Mit dem gleichen Bild ließ auch die 31-Jährige ihre Follower an dem gemeinsamen Glück teilhaben. Erst 2019 hatte das Paar öffentlich von seinem Wunsch gesprochen, ein weiteres Kind bekommen zu wollen. "Jedenfalls möchte ich das", erzählte Jason damals. Und Ashley bestätigte: "Möchten wir."

Nach seiner durchaus komplizierten Vergangenheit macht der "The Hills"-Star jedenfalls keinen Hehl daraus, welche Freude ihm die Vaterschaft bereitet. Im Gespräch mit Us Weekly sagte er schon 2018 über seine Tochter: "Es ist unglaublich. Wir sind gesegnet. Sie ist die allergrößte Freude in unserem Leben. Wir sind so glücklich, zusammen Erinnerungen sammeln zu können."

Ashley und Jason Wahler

Jason Wahler, Reality-Star

Jason Wahler

