Vor wenigen Wochen war es traurige Gewissheit: Der beliebte Entertainer und Schauspieler Willi Herren (✝45) war gestorben. Der ehemalige Lindenstraße-Darsteller wurde am 20. April tot in seiner Wohnung in Köln-Mülheim aufgefunden – er wurde nur 45 Jahre alt. Am heutigen 17. Juli hätte Willi sein neues Lebensjahr gefeiert. In einem tränenreichen Interview erzählte seine Witwe Jasmin (42), wie sie diesen bedeutungsvollen Tag verbracht hat.

Im Interview mit RTL wurde Jasmin sehr emotional und verriet, wie sie Willis Geburtstag ohne ihn begangenen hat: "Das Erste, was ich noch im Bett gemacht habe – ich hab 'Happy Birthday' gesungen. Ja, heute Nacht um null Uhr, da hat er gefehlt." Sie habe normalerweise immer eine Torte und Kerzen für ihren Mann vorbereitet, erinnerte sie sich.

Wie die TV-Darstellerin kürzlich offenbart hatte, hatten der Promis unter Palmen-Kandidat und sie kurz vor seinem Tod eigentlich geplant, es noch einmal miteinander zu versuchen. "Wir hatten vor, gemeinsam in den Urlaub zu fahren, um dort wieder zueinanderzufinden und unsere Zukunft zu besprechen", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / williherren Jasmin und Willi Herren

Anzeige

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019 in Köln

Anzeige

TVNOW Jasmin Herren bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de