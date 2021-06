Louis Walsh (68) erinnert sich an die Zusammenarbeit mit Britney Spears (39) – und stellt schwerwiegende Behauptungen auf. Schon seit Beginn der britischen Castingshow X Factor ist der Musikexperte mit vereinzelten Unterbrechungen Teil der Jury. Als Ersatz für Simon Cowell (61) nahm er 2012 auch kurzzeitig in der US-Version Platz und saß dort neben Britney Spears. Ihr Verhalten beschreibt Louis heute allerdings als besorgniserregend: Die Sängerin soll angeblich völlig neben sich gestanden haben.

Zwei Tage lang arbeitete der 68-Jährige mit Britney. Nach allen paar Auditions sei diese allerdings in sich zusammengesackt, wie er im Gespräch mit Irish Independent behauptete. "Man musste die Show stoppen und sie rausbringen, weil sie so viele Medikamente und anderes Zeug genommen hat", plauderte Louis aus. In dieser Situation habe er Mitleid für die heute 39-Jährige empfunden. "Da war sie, der größte Popstar des Planeten, und saß dort nur physisch – mental war sie überhaupt nicht da. Sie hatte so viele Probleme", glaubte der Ire zu wissen.

Britney selbst hatte vor neun Jahren mit Elle ebenfalls über ihre Erlebnisse in der "X Factor"-Jury gesprochen. "Ich hatte eine Panikattacke nach der anderen", räumte die Blondine ein. Der Grund sei allerdings gewesen, dass sie die Träume der Kandidaten nicht zerstören wollte. "Das habe ich allerdings schnell überwunden und gemerkt, dass ich ihnen helfe, indem ich ehrlich bin", erzählte die Musikerin damals.

Anzeige

Getty Images Britney Spears beim "The X Factor"-Finale in Los Angeles, 2012

Anzeige

Getty Images Louis Walsh bei einem Event im London, 2017

Anzeige

Getty Images Britney Spears bei den Hollywood Beauty Awards im Jahr 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de