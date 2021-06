Was für eine süße Liebesbekundung von Bert Wollersheim (70) an seine Ginger Costello! Nachdem sich der Bordellbesitzer im Jahr 2017 von seiner damaligen Ehefrau Sophia Vegas (33) getrennt hatte, heiratete er nur ein Jahr später seine neue Liebe – die Pornodarstellerin Ginger. Jetzt feierte Berts Angebetete ihren Geburtstag und der Rotlichtkönig ließ es sich nicht nehmen, seiner Frau mit einem süßen Post zu gratulieren.

Auf Instagram veröffentlichte der ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer am Donnerstag einen Beitrag zu Ehren seiner Ginger. "Ich liebe dich unendlich und wünsche mir noch viele gemeinsame glückliche, gesunde Jahre. Du bist jeden Tag meine Sonnenschein-Schönheit", schwärmte Bert ausgiebig unter einem Schnappschuss des Paares. Ginger sei das Beste in seinem Leben, erklärte er – und außerdem sei der 70-Jährige dankbar dafür, dass er sein "Kleines" immer an seiner Seite habe.

Auch einige Promis gratulierten der österreichischen Sexfilm-Darstellerin unter dem Post zu ihrem Ehrentag. So wünschte Nico Schwanz (43) der Sängerin alles Liebe, und auch Julian Benz richtete ein herzliches "Happy Birthday" aus. Prompt bedankte sich auch Ginger für die lieben Worte ihres Ehemannes. "Dankeschön, mein Baby. Ich liebe dich über alles", kommentierte sie das Foto und verwendete dabei eine Vielzahl an roten Herz-Emojis.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und seine Frau Ginger, März 2021

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim mit seiner Ginger

Getty Images Ginger Costello-Wollersheim mit ihrem Mann Bert Wollersheim

