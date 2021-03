Heidi Klum (47) setzt sich für mehr Natürlichkeit im Netz ein! Für ihre Topmodel-Jobs nimmt die Germany's next Topmodel-Chefjurorin selbstverständlich die Hilfe von Visagisten und Stylisten in Anspruch – im Netz geht das heutzutage um einiges einfacher: Mit nur einem Klick zaubern sich zahlreiche Influencer auf ihren Pics einen schmeichelnden Filter ins Gesicht. Und was hält die Frau von Tom Kaulitz (31) von diesen Social-Media-Tricks? Heidi plädierte jetzt dafür, die Realität nicht aus den Augen zu verlieren!

"Mit einem Klick habe ich innerhalb von einer Sekunde Make-up im Gesicht, porenreine Haut und ganz schön lange Wimpern. So einfach geht das heutzutage", erklärte Heidi die scheinbar unendlichen Möglichkeiten der beliebten Instagram-Filter. Im Angesicht dessen sei es aber umso wichtiger, die Realität nicht aus den Augen zu verlieren. "Ich gefalle mir mit und ohne Filter!", betonte die GNTM-Chefin.

So ganz will Heidi aber offenbar trotzdem nicht auf die Bildbearbeitung in den sozialen Medien verzichten. "Es macht mir einfach Spaß, mit verschiedenen Filtern rumzuspielen", erklärte die attraktive Bergisch-Gladbacherin und bekräftigte ihre Botschaft: "Aber genauso viel Spaß macht es mir, mich so zu zeigen wie ich bin."

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im März 2021

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Topmodel

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de