Letzten Monat war es endlich so weit – Gigi Hadid (25) und Zayn Malik (27) wurden Mutter und Vater eines süßen Töchterchens. Das frischgebackene Elternpaar verkündete zwar die Ankunft ihres Mädchens, jedoch halten sie sich mit weiteren Details bisher bedeckt. Auch über ihren neuen Alltag ist noch nicht viel bekannt. Ein Insider meint nun aber zu wissen: Die beiden lieben ihre neue Aufgabe!

Gegenüber Us Weekly berichtet eine Quelle nun von Gigi und Zayns neuem Glück. "Die beiden lieben das Elternsein. Sie können einfach nicht genug kriegen von ihrem kleinen Mädchen", plaudert der Insider aus. Vor allem das Model gehe in seiner Mutterrolle auf. "Sie ist für jeden Augenblick dankbar", beteuert der Eingeweihte weiter. Auch zwischen den früheren On-Off-Partnern solle es "besonders gut" laufen. "Sie sind überglücklich."

Auch Gigis Mutter Yolanda (56) soll sich über ihre Aufgabe als Oma freuen. Bei der ersten Date-Night der jungen Eltern durfte die "The Real Housewives of New Jersey"-Darstellerin bereits auf den Zuwachs aufpassen. Während Gigi für ihren Freund kochte, war das Töchterchen mit der Großmutter aber nur einen Raum weiter. Yolanda sei "mehr als nur stolz" auf den ehemaligen One Direction-Sänger und den Victoria's Secret-Engel.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Maliks Tochter

Backgrid / ActionPress Zayn Malik und Gigi Hadid in New York, 2020

Getty Images Yolanda Hadid, Model

