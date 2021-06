Die letzte Rose war der Startschuss für das große Glück! Im Finale ihrer Bachelorette-Staffel im vergangenen Jahr entschied sich Melissa (25) für Leander Sacher (23). Seitdem sind die beiden ein Paar und total verliebt. Das stellen die zwei immer wieder mit gemeinsamen Fotos unter Beweis. Aktuell genießen Melissa und Leander eine kleine Auszeit in Italien – und teilten nun einige höchstromantische Pärchenbilder aus Rom!

Ein Anblick wie aus einer Reisebroschüre! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Melissa ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Schatz offenbar vor der Fontana dei Quattro Fiumi – dem Vierströmebrunnen – der italienischen Hauptstadt zeigt. Während die Brünette ein elegantes Kleid trägt, hat sich Leander in einen hellen Anzug geschmissen. Verliebt und total happy schauen die zwei einander an. Auch Leander teilte eine ähnliche Aufnahme in Schwarz-Weiß.

Die gemeinsame Zeit in der Sonne dürften die beiden ziemlich genießen – immerhin sehen sie sich im Alltag nicht so viel. Leander lebt in Aachen, Melissa hingegen in Stuttgart. Bisher klappt das ganz gut, wie die Love Island-Beauty zuletzt verriet: "Dieses Pendeln kann mal ganz schön sein, dann hat auch jeder seinen Freiraum, aber auf Dauer, da möchte man ja die Zeit gemeinsam verbringen!"

TVNOW Leander und Melissa bei "Die Bachelorette" 2020

Instagram / leander_sacher Leander Sacher und Melissa in Rom, Juni 2021

Instagram / /leander_sacher Leander Sacher und Melissa Damilia

