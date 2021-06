Aytug Gün wendet eine ganz spezielle Methode an, um seine Kilos purzeln zu lassen. Im Sommer vergangenen Jahres ging der einstige DSDS-Teilnehmer noch mit beunruhigenden Nachrichten an die Öffentlichkeit. Bei dem Sänger wurden zwei Knoten im Hals entdeckt, die in einer Operation entfernt wurden. Die Tumore wurden glücklicherweise als gutartig befunden, doch durch Medikamente, die der Musiker nehmen musste, nahm er in sechs Monaten 20 Kilogramm zu. Jetzt will Aytug durch Fettvereisung Gewicht verlieren!

Aytug weiß: Als Person der Öffentlichkeit müsse man einem gewissen Körperbild entsprechen. "Bei manchen Castings muss man den Oberkörper frei machen. Wenn man nicht perfekt aussieht, ist das ein unfassbarer Druck", erklärte der 33-Jährige gegenüber Bild. Die rasche Gewichtszunahme innerhalb eines Jahres will er deswegen schnell wieder rückgängig machen – und zwar mit der Fettvereisung-Methode.

In einer Praxis unterzog sich Aytug bereits der ersten Behandlung. Ein Gerät saugt sich dabei an die Körperzonen an, an denen das Fett weg soll. Die Kältebehandlung sei eine Alternative zur gewöhnlichen Fettabsaugungs-Operation, gab der plastische Chirurg Dr. Nuri Alamuti im Bild-Interview an. Der Patient soll davon keine Wunden oder Schmerzen bekommen. Dennoch ist die Fettvereisung nicht das einzige Mittel, Gewicht zu verlieren. Sport und gesunde Ernährung seien dabei genauso wichtig, machte der Arzt klar.

Facebook / Aytug Gün Aytug Gün im August 2020 in Wiesbaden

Instagram / aytugguen_official Aytug Gün, September 2020

Instagram / aytugguen_official Dieter Bohlen und Aytug Gün

